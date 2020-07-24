Кифер Сазерленд против Бойда Холдбрука в трейлере боевика «Беглец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Quibi наконец-то определился с датой выхода своего экшен-триллера «Беглец» с Кифером Сазерлендом («24 часа») и Бойдом Холдбруком («Нарки») и заодно презентовал полноценный трейлер сериала. Многосерийный ремейк одноимённого боевика 90-х стартует 3 августа.

Холдбрук играет машиниста Майка Ферро, ложно обвинённого во взрыве в лос-анджелесском метро. Город в панике, а ложь активно подхватывают и тиражируют соцсети и официальные медиа. Перед Майком стоят две важнейших задачи: обезопасить свою семью и доказать собственную невиновность. Для этого ему нужно отыскать настоящего преступника до того, как ведущая расследование легенда полиции Клэй Брайс (Сазерленд) его поймает.

В сериале также снимаются Натали Мартинес, Брайан Джерати, Дженезис Родригес и Кейлани Арелланес. Первый сезон срежиссировал Стивен Хопкинс («24 часа») по сценарию Ника Санторы («Скорпион»).