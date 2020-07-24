Клингонское оружие, экзотический алкоголь и производственные травмы в отрывке комедии «Звёздный путь: Нижние палубы»

В рамках вирутального фестиваля Comic Con потоковый сервис CBS All Access опубликовал начальную сцену комедийного мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы». Развлекать поклонников культового франчайза взялся соавтор «Рика и Морти» Майк Макмэхон. Первая серия выйдет 6 августа.

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.