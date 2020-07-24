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Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс полюбят друг друга в комедии Futha Mucka от Quibi

Исполнители главных ролей в полнометражной дилогии «Телохранитель киллера» Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон решили продолжить своё творческое сотрудничество. Актёры озвучат выдуманные версии самих себя в многосерийной анимационной комедии Futha Mucka от видеосервиса Quibi.

В альтернативной реальности мультсериала Рейнольдс и Джексон любят друг друга (будем надеяться, исключительно платонически). Если точнее, Райан любит Сэмюэла, последний же не готов комментировать их взаимоотношения. Так случается, что после одного несчастного случая Сэм вынужден взять на себя заботу о Райане, и ситуация принимает крайне странный поворот. Хотя куда уж страннее…

Создателями и шоураннерами анимационной комедии выступают Джо и Брайан Кехо («Секса не будет!!!»). Производством проекта займутся студии Anonymous Content, Maximum Effort и Titmouse.

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