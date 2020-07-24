Трейлер «Волшебников» Гильермо Дель Торо обещает войну миров

Студия DreamWorks Animation выкатила полноценный трейлер «Волшебников» — заключительной части многосерийной трилогии Гильермо Дель Торо «Сказки Аркадии», куда также входят анимационные сериалы «Охотники на троллей» и «Трое снизу». Первый сезон фэнтези выйдет на Netflix 7 августа.

В «Волшебниках» пути обитателей подземного королевства троллей, юных пришельцев и волшебников неизбежно пересекутся, потому что их миры и они сами так или иначе связаны с Аркадией. Третий сериал посвящён кульминационному моменту — эпической битве за власть над магией, которая решит судьбу трёх миров.