Нил Гейман надеется на второй сезон «Благих знамений»

С момента выхода мини-сериала «Благие знамения» поклонники гадали, не согласится ли Amazon совместно с авторами проекта пересмотреть формат и продлить историю приключений крылатого дуэта. Правда, сериал является экранизацией одноимённого романа Нила Геймана и Терри Пратчетта, и потенциальному второму сезону пришлось бы обходиться без литературной базы. Это, впрочем, не такая уж неразрешимая задача.

Гейман по-прежнему смотрит на возможность продолжения с оптимизмом, хоть и отмечает, что сложности имеются. В беседе с Digital Spy шоураннер и соавтор первоисточника поделился своими мыслями насчёт потенциального продолжения юмористичного фэнтези.

Думаю, вероятность [второго сезона] довольно велика. Дело ведь не в том, что никто не хочет его снимать. Нам просто нужно разобраться, как и когда, и решить вопросы со всеми остальными «если». Вдобавок, мы живём в мире COVID, где никто пока даже не знает, как снимать крупные проекты. И решение некоторых проблем никем пока не найдено. Но мы все были бы рады снять [второй сезон], поэтому дело только в том, сможем ли мы воплотить его в реальность, выискав время и согласовав все рабочие графики. Знаю, что я не единственный, кто снова хочет увидеть Кроули и Азирафеля. Нил Гейман, дарит надежду

Вряд ли кто-нибудь стал бы возражать шоураннеру «Благих знамений», учитывая то, насколько мастерски Дэвиду Тенанту и Майклу Шину удалось перенести на экран взаимоотношения ярых спасителей человечества.