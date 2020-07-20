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Галь Гадот или Малыш Йода? — Педро Паскаль сделал непростой, но единственно верный выбор

Педро Паскаль нынче нарасхват — тут вам и роль сайдкика самого Малыша Йоды в ставшем едва ли не главным открытием прошлого телесезона «Мандалорце», и партия пухлого врага восхитительной Галь Гадот в «Чудо-Женщине: 1984». Ну, вы поняли, со звёздными напарниками чуваку крайне везёт. По такому поводу издание Entertainment Weekly решило выяснить главное — от работы с кем из них он получил большее удовольствие, и ответ актёра был предопределён:

Я бы предпочёл Галь Гадот любому созданию этой вселенной. Но Малыш Йода не слишком жалкий, к тому же с ним я чувствую себя очень высоким и нужным.

 
Педро Паскаль, сечёт фишку

Сиквел «Чудо-женщины» если всё пойдёт по плану, отправится на большие экраны 2 октября. Примерно тогда же, в октябре, должно выйти продолжение «Мандалорца», уже обеспечившего себя третьим сезоном, а дублёров Паскаля работой.

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Чудо-женщина: 1984 Мандалорец
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