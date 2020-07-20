Тизер «Психа»: первый взгляд на драму от режиссёра Фёдора Бондарчука и сценаристки Паулины Андреевой

Потоковый сервис more.tv опубликовал первый тизер отечественного сериала «Псих», снятого Фёдором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Датой выхода сие творение пока не обзавелось, зато в довесок к тизеру имеется постер, где главный герой милуется с голой куклой. Наверное, вкупе с роликом это должно создавать некую интригу.
Главный герой многосерийной драмы — психолог по имени Олег (Константин Богомолов), которого изнеженная тусовка центрального округа Москвы считает настоящим гением. Но кто бы помог самому Олегу, потому что у специалиста целый ворох собственных проблем: кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, приступы агрессии, в общем, целый выводок рвущихся наружу внутренних демонов.
В сериале также снимаются Елена Лядова, Анна Чиповская, Игорь Верник, Олег Меньшиков, Марина Александрова и другие.
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Постер: