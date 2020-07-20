Тизер «Психа»: первый взгляд на драму от режиссёра Фёдора Бондарчука и сценаристки Паулины Андреевой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис more.tv опубликовал первый тизер отечественного сериала «Псих», снятого Фёдором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Датой выхода сие творение пока не обзавелось, зато в довесок к тизеру имеется постер, где главный герой милуется с голой куклой. Наверное, вкупе с роликом это должно создавать некую интригу.

Главный герой многосерийной драмы — психолог по имени Олег (Константин Богомолов), которого изнеженная тусовка центрального округа Москвы считает настоящим гением. Но кто бы помог самому Олегу, потому что у специалиста целый ворох собственных проблем: кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, приступы агрессии, в общем, целый выводок рвущихся наружу внутренних демонов.

В сериале также снимаются Елена Лядова, Анна Чиповская, Игорь Верник, Олег Меньшиков, Марина Александрова и другие.

Постер: