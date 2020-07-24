Данила Козловский в роли Вещего Олега готовится к войне в отрывке из финального сезона «Викингов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Специально для онлайн-фестиваля Comic Con at Home кабельный канал History показал отрывок из шестого сезона «Викингов», где возглавляющий внушительное войско князь Олег (Данила Козловский) тщательно готовится к предстоящему сражению. Первую часть шестого сезона условно исторической саги зрители увидели ещё зимой. Завершающие эпизоды сериала выйдут в этом году.

Приключенческая драма рассказывает о событиях сурового раннего средневековья. Сериал представляет собой жизнеописание полумифического датского конунга Рагнара Лодброка, его не менее знаменитого сына Бьёрна Железнобокого и остальных членов большой и не слишком дружной семьи, их союзников и противников в борьбе за власть.

Сценаристом и создателем проекта числится бессменный Майкл Хёрст; он же выступает его исполнительным продюсером вместе с Морганом О'Салливаном, Шейлой Хокин, Джоном Вебером и Джеймсом Флинном.