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Шестой сезон «Бойся ходячих мертвецов» начнётся в октябре

В ходе информационной панели Comic Con выяснилось, что шестой сезон «Бойся ходячих мертвецов», ранее запланированный на лето, но перенесённый из-за COVID-19 на более поздний срок, обзавёлся новой датой выхода и свежим минутным тизером. Первая серия продолжения выйдет на кабельном канале AMC 11 октября.

События приквела постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана разворачиваются в Лос-Анджелесе, где и началась страшная зомби-эпидемия, позже поглотившая остальную страну. В сериале снимаются Ленни Джеймс, Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие.

Шоураннерами шестого сезона выступают Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, коллеги по сериалу ABC «Однажды в сказке». За производство традиционно отвечает AMC Studios.

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