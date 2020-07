Над вторым сезоном «Ведьмака» поработают VFX-специалисты «Звёздных войн»

Бдительный портал Redanian Intelligence сообщает, что знаменитая VFX-студия Industrial Light & Magic (ILM), основанная создателем «Звёздных войн» Джорджем Лукасом в 1975 году, подключилась к целой когорте студий, которые будут отвечать за создание спецэффектов для второго сезона «Ведьмака».

За долгое время своего существования именитая студия трудилась не только над культовым франчайзом, но и над спецэффектами к не менее популярным киносериям вроде «Пиратов Карибского моря» и «Парка Юрского периода». В копилке ILM целых 16 «Оскаров», а в числе их последних проектов «Аладдин», «Мстители: Финал» и «Мандалорец».

Помимо ILM над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» будет трудиться The Third Floor («Человек-паук: Вдали от дома»), а также работавшие над первым сезоном Platige Image, Cinesite, One of Us и Clear Angle Studio.

Съёмки продолжения тёмного фэнтези с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях планируют возобновить в августе.