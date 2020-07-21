 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли Слух: Disney планирует изъять трилогию сиквелов из канона «Звёздных войн» Насладись чужими воспоминаниями: авторы Cyberpunk 2077 показали важную игровую механику и новый трейлер Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3» Макото Синкай забыл про облака
СЕРИАЛЫ
67
 
Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Над вторым сезоном «Ведьмака» поработают VFX-специалисты «Звёздных войн»

Бдительный портал Redanian Intelligence сообщает, что знаменитая VFX-студия Industrial Light & Magic (ILM), основанная создателем «Звёздных войн» Джорджем Лукасом в 1975 году, подключилась к целой когорте студий, которые будут отвечать за создание спецэффектов для второго сезона «Ведьмака».

За долгое время своего существования именитая студия трудилась не только над культовым франчайзом, но и над спецэффектами к не менее популярным киносериям вроде «Пиратов Карибского моря» и «Парка Юрского периода». В копилке ILM целых 16 «Оскаров», а в числе их последних проектов «Аладдин», «Мстители: Финал» и «Мандалорец».

Помимо ILM над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» будет трудиться The Third Floor («Человек-паук: Вдали от дома»), а также работавшие над первым сезоном Platige Image, Cinesite, One of Us и Clear Angle Studio.

Съёмки продолжения тёмного фэнтези с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях планируют возобновить в августе.

+ Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Ведьмака» жалеет, что в первом сезоне было мало Цири
 
Съёмки второго сезона «Ведьмака» возобновятся в августе
 
Над вторым сезоном «Ведьмака» поработают VFX-специалисты «Звёздных войн»

Тоже интересно

 
Кино «Чёрной Пантере» нужен самый главный «Оскар», никаких компромиссов
 
Кино «Чудо-женщина 3» лишится историчности и мужика
 
Кино «Соник в кино» — новый трейлер с улучшенным дизайном реактивного ёжика
 
Кино Джеймс Кэмерон всё это время готовился к подводным съёмкам в «Аватаре 2»
 
Кино Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд»
 
Розамунд Пайк сыграет главную роль в «Колесе времени» от Amazon
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00ЕВА-382: Прямая трансляция
 

Выйдут в июле

22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
12Телеовощи – 349: Медленное проникновение в сером плаще
 
34Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
11ЕВА – 381: Петька Жареный и Sugoi Dekai
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru