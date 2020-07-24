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Саймон Пегг и Ник Фрост ловят привидений в тизере комедийного ужастика «Искатели истины»

Страшно забавно. Потоковый сервис Amazon выкатил первый тизер британского комедийного хоррора «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Первый сезон обещают в этом году, но точную дату, увы, пока не разглашают.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают исследовать в родной Великобритании различную паранормальную активность. Вооружившись самодельными приборами для обнаружения потусторонних сущностей, охотники за привидениями отправляются в храмы, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, чтобы поделиться видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре приятели выйдут на масштабный заговор, угрожающий всему человечеству.

В сериале также снимаются Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Ник Фрост, Саймон Пегг и Майлз Кетли числятся создателями сериала.

И первый постер:

Постеры сериала «Искатели истины»
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Видео Искатели истины
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