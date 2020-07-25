Вертолёт-спаситель Рика Граймса и отважные детишки в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC, представивший на Comic Con at Home всю линейку своих зомби-сериалов, выкатил вдохновляющий на подвиги трейлер двухсезонных приключений под названием «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Подростковый спин-офф давным-давно снялся с весенней даты выхода и только сейчас обзавёлся новой — премьера состоится 4 октября.

Главными героями этой истории станут подростки, выросшие уже после зомби-апокалипсиса. Школьники, сбежав из защищённого поселения, отправляются в невероятно опасное путешествие по внешнему миру, чтобы разыскать отца главных героинь.

За проект отвечают Мэтт Негрете и Скотт М. Гимпл. Выживших играют Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Джулия Ормонд, Натали Голд и Тед Сазерленд.