Первый тизер мистического триллера «Хелстром» намекает на адские семейные проблемы

Стриминговый сервис Hulu презентовал на Comic Con мрачный тизер сериала «Хелстром» по комиксам Marvel. Ролик пытается убедить, что перед нами самый настоящий мистический триллер с соответствующей атмосферой. Насколько анонс соответствует действительности, зрители узнают в день премьеры 16 октября.

Сериал Пола Збышевски («Агенты Щ.И.Т.») поведает о Дэймоне Хелстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хелстром (Сидни Леммон) — детях таинственного серийного убийцы. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники вместе воюют с исчадиями преисподней, при этом каждый использует уникальные подход к делу и набор сверхспособностей. В комиксах Дэймон и Ана — полудемоны, дети самого Сатаны.