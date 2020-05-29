Проститутки меняют профессию в трейлере российской трагикомедии «Чики»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился полноценный трейлер отечественной многосерийной трагикомедии «Чики» с Ириной Горбачёвой и Антоном Лапенко. С 4 июня подписчики цифровой платформы more.tv смогут насладиться просмотром восьмисерийного первого сезона о предприимчивых барышнях с пониженной социальной ответственностью.

В центре истории — жительницы южного городка, торгующие своими прелестями на трассе. Плечевые решают завязать со своей прежней профессией, когда из Москвы возвращается их предприимчивая подружка и бывшая «коллега» с идеей открыть собственный бизнес. Но порвать с прошлой жизнью оказывается не так-то просто.

Помимо Горбачёвой и Лапенко в сериале снимаются Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова и Виталий Кищенко. Срежиссировал сериал по собственному сценарию Эдуард Оганесян.