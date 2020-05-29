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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Ли Уоннел снимет многосерийное продолжение «Апгрейда»

Успешный технотриллер «Апгрейд» с Логаном Маршаллом-Грином таки обзаведётся сиквелом, правда, не полнометражным, а многосерийным. И отвечать за него будет автор оригинала — сценарист и режиссёр Ли Уоннелл.

События развернутся спустя несколько лет после событий полнометражки. Создатель планирует расширять вселенную фильма и представит в продолжении усовершенствованную версию обладающего собственным интеллектом импланта «Стэм». Сериал расскажет о мире, где правительство использует перспективную научную разработку, чтобы улучшить криминогенную обстановку в стране.

Шоураннером выступит Тим Уолш («Тредстоун»), который также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Ли Уоннеллом и Джейсоном Блумом. Уолш и Уоннелл также возглавят сценарную команду сериала. Производством займутся Blumhouse Television и UCP.

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Апгрейд
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