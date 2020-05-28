Сказочные постеры «Рокового патруля» поведают о скорой дате выхода второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Радостные новости для тех, кто ждёт второй сезон «Рокового патруля» — возвращение безумного сериала DC назначено на 25 июня. Дата выхода красуется на свеженьких постерах, эксклюзивно представленных изданием EW.

Сказочная тема страны Оз здесь не случайно — в продолжении к команде примкнула Дороти Спиннер (Эбигейл Шапиро). Дочка Шефа (Тимоти Далтон) всё это время скрывалась от людей, ведь ей не повезло родиться с лицом обезьяны. Зато у девочки есть уникальный дар — оживлять своих воображаемых друзей.

Как видно на кадрах, во втором сезоне зрители снова встретят Уиллоуби Киплинга (Марк Шеппард) и, конечно, главных героев в исполнении Брендана Фрейзера (Роботмен), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Мэтта Бомера (Негативный Человек), Дайан Герреро (Безумная Дджейн), Джоивана Уэйда (Киборг). Шоураннером проекта остаётся Джереми Карвер («Сверхъестественное»).

Встретиться с полюбившимися героями-неудачниками можно будет сразу на двух потоковых сервисах — новом HBO Max и старом DC Universe.