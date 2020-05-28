 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Crysis Remastered — слитый анонс ремастера графонистого шутера Карлос Лопес Эстрада снимет игровую адаптацию диснеевского мультфильма «Робин Гуд» Отключение рекламы, эксклюзивный контент и прочие плюшки на «Патреоне» Новости аниме — лучшее за неделю Horizon Zero Dawn на PC — теперь официально
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сказочные постеры «Рокового патруля» поведают о скорой дате выхода второго сезона

Радостные новости для тех, кто ждёт второй сезон «Рокового патруля» — возвращение безумного сериала DC назначено на 25 июня. Дата выхода красуется на свеженьких постерах, эксклюзивно представленных изданием EW.

Постеры сериала «Роковой патруль» Постеры сериала «Роковой патруль»

Сказочная тема страны Оз здесь не случайно — в продолжении к команде примкнула Дороти Спиннер (Эбигейл Шапиро). Дочка Шефа (Тимоти Далтон) всё это время скрывалась от людей, ведь ей не повезло родиться с лицом обезьяны. Зато у девочки есть уникальный дар — оживлять своих воображаемых друзей.

Кадры из сериала «Роковой патруль» Кадры из сериала «Роковой патруль»

Как видно на кадрах, во втором сезоне зрители снова встретят Уиллоуби Киплинга (Марк Шеппард) и, конечно, главных героев в исполнении Брендана Фрейзера (Роботмен), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Мэтта Бомера (Негативный Человек), Дайан Герреро (Безумная Дджейн), Джоивана Уэйда (Киборг). Шоураннером проекта остаётся Джереми Карвер («Сверхъестественное»).

Встретиться с полюбившимися героями-неудачниками можно будет сразу на двух потоковых сервисах — новом HBO Max и старом DC Universe.

+ Обсудить
Темы
 
Роковой патруль
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Брендан Фрейзер готов с Рэйчел Вайс хоть на новую «Мумию»
 
«Роковой патруль» — расширенный трейлер
 
«Роковой патруль» — тизер супергеройского сериала по вселенной DC

Тоже интересно

 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» — тизер-трейлер нового перезапуска с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон
 
Кино Ридли Скотт каким-то образом решает судьбу будущего «Чужого»
 
Кино «Вратарь галактики» — тизер
 
Кино Зрителей заставляют считать супергероические фильмы чем-то прекрасным
 
Кино «Красный призрак» — тизер фильма о бессмертном советском солдате
 
Кино «451 градус по Фаренгейту» — тизер и новые кадры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в мае

30 СбТелеовощи (аудио)
31 ВсТелеовощи (видео)
31 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июне

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду (аудио)
3 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
4 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
5 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
5 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 408: Снайдеркат, жизнь с динозаврами и история GTA
 
7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом
 
19Ноль кадров в секунду – 317: It's-a me, Mafio
 
5ЕВА – 373: аBNAлитика
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru