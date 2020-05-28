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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Великолепная игра Педро Паскаля в «Мандалорце» вынудила «Золотой глобус» изменить правила

Педро Паскаль, с завидным постоянством носящий в «Мандалорце» шлем, но наверняка отыгрывающий под ним (когда не перекладывает эту почётную обязанность на дублёров), при всём при том до вчерашнего дня мог претендовать на различные телевизионные награды, включая «Золотой глобус». Но Голливудская ассоциация иностранной прессы положила этому конец.

Теперь в правилах чётко прописали, что одной лишь игры голосом недостаточно для соискания премии, а значит, актёры, чьих лиц не видно, не смогут попасть даже в число номинантов «Золотого глобуса». Причём инсайдеры подтверждают, что именно Паскаль вынудил организаторов внести подобные изменения. Такая вот дискриминация по мандалорскому признаку.

Впрочем, не понятно, как часто актёр должен расставаться со шлемом, чтобы суметь обойти правила, — вполне возможно, лазейка есть. Вопрос лишь в том, надо ли оно.

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Темы
 
Мандалорец
 
Чеширский Пес
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