Портретная галерея героев и злодеев сериала «Старгёрл»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У многосерийной супергероики «Старгёрл» появилась подборка персонажных постеров, посвящённых основным действующим лицам сериала. Пилотный эпизод вышел 18 мая и заслужил всяческие похвалы критиков, заработав на «Томатах» фирменный статус свежести при 90% одобрения. Зрители не отстают в похвалах — 87% (правда, пока на основании всего 176 отзывов).

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса («Титаны») рассказывает о примерившей костюм Супергёрл школьнице Кортни Уитмор, её отчиме Пэте Дугане и новых друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

В основном актёрском составе значатся Брэк Бэссинджер, Люк Эванс, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер и Нил Джексон.