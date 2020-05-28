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Портретная галерея героев и злодеев сериала «Старгёрл»

У многосерийной супергероики «Старгёрл» появилась подборка персонажных постеров, посвящённых основным действующим лицам сериала. Пилотный эпизод вышел 18 мая и заслужил всяческие похвалы критиков, заработав на «Томатах» фирменный статус свежести при 90% одобрения. Зрители не отстают в похвалах — 87% (правда, пока на основании всего 176 отзывов).

Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл»

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса («Титаны») рассказывает о примерившей костюм Супергёрл школьнице Кортни Уитмор, её отчиме Пэте Дугане и новых друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл»

В основном актёрском составе значатся Брэк Бэссинджер, Люк Эванс, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер и Нил Джексон.

Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл»
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Галерея Старгёрл
 15 маяПромо-арт «Старгёрл»: костюмы супергероев, костюмы суперзлодеев и волшебный посох 11 маяГерои, злодеи и сногсшибательный CGI в финальном трейлере «Старгёрл» 15 апреляСвежий трейлер «Старгёрл» представляет новое поколение супергероев и суперзлодеев
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