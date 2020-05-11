Герои, злодеи и сногсшибательный CGI в финальном трейлере «Старгёрл»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Супергеройский экшен «Старгёрл», который будет выходить на цифровой платформе DC Universe (старт — 18 мая) и телеканале The CW (старт — 19 мая), обзавёлся финальным минутным трейлером под названием «Наследие» (Legacy), где среди прочего засветились суперзлодеи и юные супергерои в своих бесподобных костюмах.

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса («Титаны») расскажет о примерившей личину Супергёрл школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), её отчиме-сайдкике Пэте Дугане (Люк Уилсон) и новых друзьях главной героини, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.