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Герои, злодеи и сногсшибательный CGI в финальном трейлере «Старгёрл»

Супергеройский экшен «Старгёрл», который будет выходить на цифровой платформе DC Universe (старт — 18 мая) и телеканале The CW (старт — 19 мая), обзавёлся финальным минутным трейлером под названием «Наследие» (Legacy), где среди прочего засветились суперзлодеи и юные супергерои в своих бесподобных костюмах.

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса («Титаны») расскажет о примерившей личину Супергёрл школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), её отчиме-сайдкике Пэте Дугане (Люк Уилсон) и новых друзьях главной героини, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

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