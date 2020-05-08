Трейлер седьмого сезона «Сотни» обещает последнюю войну за человечество

Телеканал The CW опубликовал расширенный трейлер седьмого сезона «Сотни», обещающий финальное эпическое противостояние, где на кону будущее всего человечества. Многосерийная постапокалиптическая драма по серии романов Кэсс Морган стартует с заключительным 16-серийным сезоном 20 мая.
В фантастической драме сотню нарушивших закон подростков отправляют на Землю спустя 97 лет после апокалипсиса. Главные герои прибывают на казавшуюся брошенной планету, и начинается тяжелейшая борьба за выживание, которая будет длиться годы и навсегда изменит жизнь всего человечества.
В сериале Джейсона Ротенберга снимаются Элайза Тейлор, Пейдж Турко, Боб Морли, Мари Авгеропулос, Линдси Морган, Кристофер Ларкин, Генри Йен Кьюсик, Тася Телес и другие. В производстве участвуют Bonanza Productions Inc., Alloy Entertainment, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.
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