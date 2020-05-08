 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Crysis Remastered — слитый анонс ремастера графонистого шутера Новости аниме — лучшее за неделю Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Характеристики PlayStation 5: объёмное аудио из любых источников, 10,28 терафлопс, обратная совместимость с PS4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Морена Баккарин, Тофер Грейс и другие на первых кадрах 2 сезона «Сумеречной зоны» Джордана Пила

В сети появились первые кадры второго сезона «Сумеречной зоны» — ребута классической телеантологии от Джордана Пила («Мы») и потокового сервиса CBS All Access. Датой возвращения сериал пока не обзавёлся.

В свежей 10-серийной телеглаве снимаются Морена Баккарин, Билли Портер, Дженна Элфман, Гиллиан Джейкобс, Кристофер Мелони, Джимми Симпсон, Кайли Банбери, Скай Феррейра, Тофер Грейс, Дэвид Крамхолц, Грета Ли, Томас Леннон, Натали Мартинес, Брэндон Джей Макларен, Гретчен Мол, Пола Ньюсом, Тоуни Ньюсом, Джерни Смоллетт-Белл, Пол. Ф. Томкинс и Дэймон Уайанс младший.

Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона»

Пил оставил за собой обязанности рассказчика, написал сценарий одного из эпизодов продолжения, а также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Марко Рамиресом («Сорвиголова»), Саймоном Кинбергом («Люди Икс: Апокалипсис»), Вином Розенфельдом («Чёрный клановец») и Одри Чон. Производство курируют CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.

Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона» Кадры из сериала «Сумеречная зона»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Сумеречная зона
 1 маяХоррор «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса выходит в августе 11 января«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Морена Баккарин и Кристофер Мелони записались во второй сезон «Сумеречной зоны»
 
«Сумеречная зона» получила продление на второй сезон
 
Отсутствие цензуры и жалости к нацистам в свежем трейлере «Охотников» Джордана Пила

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 320: Передоз силы
 
Кино Киноакадемия будет вручать «Оскары» популярным фильмам
 
Кино «Красный призрак» — тизер фильма о бессмертном советском солдате
 
Кино «Бомба» — тизер фильма с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон
 
Кино Дамблдор показан откровенным геем в «Фантастических тварях: Преступлениях Грин-де-Вальда»
 
Кино Новая экранизация «Дюны» сможет охватить только половину первоисточника
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в мае

9 СбТелеовощи (аудио)
10 ВсТелеовощи (видео)
10 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
8ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
5Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
 
17Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
14Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru