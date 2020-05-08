Морена Баккарин, Тофер Грейс и другие на первых кадрах 2 сезона «Сумеречной зоны» Джордана Пила

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появились первые кадры второго сезона «Сумеречной зоны» — ребута классической телеантологии от Джордана Пила («Мы») и потокового сервиса CBS All Access. Датой возвращения сериал пока не обзавёлся.

В свежей 10-серийной телеглаве снимаются Морена Баккарин, Билли Портер, Дженна Элфман, Гиллиан Джейкобс, Кристофер Мелони, Джимми Симпсон, Кайли Банбери, Скай Феррейра, Тофер Грейс, Дэвид Крамхолц, Грета Ли, Томас Леннон, Натали Мартинес, Брэндон Джей Макларен, Гретчен Мол, Пола Ньюсом, Тоуни Ньюсом, Джерни Смоллетт-Белл, Пол. Ф. Томкинс и Дэймон Уайанс младший.

Пил оставил за собой обязанности рассказчика, написал сценарий одного из эпизодов продолжения, а также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Марко Рамиресом («Сорвиголова»), Саймоном Кинбергом («Люди Икс: Апокалипсис»), Вином Розенфельдом («Чёрный клановец») и Одри Чон. Производство курируют CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.