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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Падения ордена» стал для сериала последним

Кабельный канал History официально сообщил о закрытии «Падения ордена» на втором сезоне. О том, что сериалу можно не рассчитывать на третий, говорил уже тот факт, что о проекте ничего не было слышно с момента выхода последней серии в прошлом мае. Видимо, рейтинговые результаты средневековой драмы оказались слишком скромными.

Историко-приключенческая драма Дона Хэндфилда и Ричарда Рэйнера рассказывала хронику гибели легендарного ордена тамплиеров в омуте политических и церковных интриг Средневековья. В сериале снимались Том Каллен, Марк Хэмилл, Саймон Мерреллс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден и другие.

Шоураннером второго сезона выступил Аарон Хелбинг («Спартак: Война проклятых»), а в команде исполнительных продюсеров среди прочих числился актёр Джереми Реннер. За производство отвечали A+E Studios, Combine и Midnight Radio.

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Падение ордена
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