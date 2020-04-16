Всё ещё братья Дженсен Эклз и Джаред Падалеки на кадрах 15 сезона «Сверхъестественного»

Ни для кого не секрет, что даже неубиваемые братья Винчестеры вынуждены были отступить перед коронавирусом, загнавшим на длительный карантин всё телепроизводство. Съёмки 15 сезона «Сверхъестественного» были приостановлены на неопределённый срок, таким образом обстоятельства позволяют главным героям в исполнении Дженсена Эклза и Джареда Падалеки задержаться на экранах чуть дольше.

Впрочем, вынужденная заминка не помешала появлению в сети свежих кадров из заключительных эпизодов сериала. Речь, правда, идёт о пяти сериях, поскольку предпоследнюю и последнюю отснять ещё не успели. Эксклюзивными снимками щедро поделился портал Entertainment Weekly. Помимо Сэма и Дина Винчестеров, а также их друга Кастиэля (Миша Коллинз) на фото присутствуют и другие знакомые лица — на огонёк заглянут Фелиция Дэй и Эмили Суоллоу.

Оставшиеся семь эпизодов обещают показать в этом году, но дата возвращения сериала в эфир канала The CW пока неизвестна.