Канал CBS продлил больше дюжины своих сериалов

Телеканал CBS провёл традиционную ежегодную ревизию и отделил многосерийные зёрна от плевел, выкатив два списка: счастливчиков и неудачников. В первый список вышли те сериалы, которых вещатель обеспечил следующим сезоном, во второй — те, с которыми распрощался навсегда.

Итак, продления удостоились драмы «Всем встать» (2 сезон), «Голубая кровь» (11 сезон), «Булл» (5 сезон), «ФБР» (3 сезон), «ФБР: Особо опасные» (2 сезон), «Макгайвер» (5 сезон), «Магнум» (3 сезон), «Морская полиция: Спецотдел» (18 сезон), «Морская полиция: Лос-Анджелес» (12 сезон), «Морская полиция: Новый Орлеан» (7 сезон), «Спецназ» (4 сезон), «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (4 сезон), а также комедии «Боб любит Абишолу» (2 сезон), «Соседи» (3 сезон) и «Единорог» (2 сезон). Все эти сериалы появятся в новом телесезоне 2020–2021.

Четырём проектам не повезло. CBS закрыл ситком «…И в бедности», медицинскую драму «Второй шанс Кэрол», процедурал «Томми» и семейную комедию «Всё схвачено» с Мэттом Лебланом.