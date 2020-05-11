«Американская история ужасов» Райана Мёрфи получит спин-офф

Вселенная знаменитой хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» только что пережила своё первое расширение. У сериала кабельного канала FX появится спин-офф под названием «Американские истории ужасов». Официально проект пока не объявлен, но о нём упомянул в своих соцсетях сам Мёрфи, а также источники портала Deadline.

Информации о новом сериале совсем немного. Известно лишь, что сопутствующий заслуженному ветерану сериал также разрабатывается в виде антологии, где каждый эпизод будет посвящён отдельной мистической и, само собой, пугающей истории.

Когда проект запустят в активную работу, неизвестно. Ситуация наверняка прояснится, как только начнут ослабевать карантинные меры, из-за которых телепроизводство до сих пор на паузе.