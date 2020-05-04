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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Клыкастый Марк Хэмилл из второго сезона «Реальных упырей»

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивный кадр из второго сезона «Реальных упырей», демонстрирующий долгожданное камео Марка Хэмилла. Как оказалось, в продолжении мокьюментари легендарному джедаю отвели роль вампира.

Эпизод с Марком Хэмиллом в роли древнего упыря называется On the Run и выйдет в эфир кабельного канала FX 13 мая. Хэмилл сыграет одержимого местью вампира из прошлого Ласло (Мэтт Берри). Он появится безо всякого предупреждения, дабы свести счёты с давним противником, отчего бедняге Ласло даже придётся пуститься в бега.

Кадры из сериала «Реальные упыри»
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