Клыкастый Марк Хэмилл из второго сезона «Реальных упырей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивный кадр из второго сезона «Реальных упырей», демонстрирующий долгожданное камео Марка Хэмилла. Как оказалось, в продолжении мокьюментари легендарному джедаю отвели роль вампира.

Эпизод с Марком Хэмиллом в роли древнего упыря называется On the Run и выйдет в эфир кабельного канала FX 13 мая. Хэмилл сыграет одержимого местью вампира из прошлого Ласло (Мэтт Берри). Он появится безо всякого предупреждения, дабы свести счёты с давним противником, отчего бедняге Ласло даже придётся пуститься в бега.