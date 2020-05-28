Эксклюзив от Warner Bros.: за кадром съёмок финала «Теории большого взрыва»

Чуть больше года назад завершился культовый ситком «Теория большого взрыва», а 27 мая запущенный в работу потоковый сервис HBO Max подарил своим подписчикам возможность впервые увидеть на одной платформе все 12 сезонов сериала. Проект перешёл под крыло цифровой платформы прошлой осенью за рекордную, по слухам, сумму от $ 600 млн до $ 1 млрд.

В честь знаменательного события студия Warner Bros. Television опубликовала в сети эксклюзивные закадровые снимки финального сезона комедии о знаменитых гиках. В подборке кадры с заключительной сценарной читки и с последнего дня съёмок.