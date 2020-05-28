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Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:
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Эксклюзив от Warner Bros.: за кадром съёмок финала «Теории большого взрыва»

Чуть больше года назад завершился культовый ситком «Теория большого взрыва», а 27 мая запущенный в работу потоковый сервис HBO Max подарил своим подписчикам возможность впервые увидеть на одной платформе все 12 сезонов сериала. Проект перешёл под крыло цифровой платформы прошлой осенью за рекордную, по слухам, сумму от $ 600 млн до $ 1 млрд.

Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва»

В честь знаменательного события студия Warner Bros. Television опубликовала в сети эксклюзивные закадровые снимки финального сезона комедии о знаменитых гиках. В подборке кадры с заключительной сценарной читки и с последнего дня съёмок.

Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва» Промо-арт сериала «Теория большого взрыва»
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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