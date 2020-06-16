Насмотрели: «Чики» стали самым успешным сериалом more.tv

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис more.tv твёрдо встал на ноги благодаря своему новому оригинальному проекту — драмеди «Чики» с Ириной Горбачёвой и Антоном Лапенко. Сериал о четырёх подругах с придороги, решивших завязать с древнейшей профессией и открыть собственное дело, вышел 4 июня и вызвал нешуточное возбуждение. Настолько, что выдал самый успешный старт за всю историю потокового сервиса.

Владелец more.tv «Национальная Медиа Группа» конкретных цифр онлайн-просмотров не приводит, поэтому поверим на слово — сериал сценариста и режиссёра Эдуарда Оганесяна («Ана-бана», «Дабл трабл») ублажил профессиональных критиков, зрителей довёл до экстаза и уже заслужил скромное звание лучшего российского сериала года. Проект хвалят за «свежесть и остроту поднятых тем», «яркие и смелые диалоги» и, конечно, глубокую актёрскую игру Горбачёвой, Ирины Носовой, Алёны Михайловой и Варвары Шмыковой.

Благодаря «Чикам» приложение more.tv поднялось на первую строчку в AppStore среди всех видеосервисов и заняло вторую позицию в категории «Развлечения». А заглавная музыкальная тема в исполнении Ивана Дорна захватила топ AppleMusic проникновенным «Дай, Боже, дай!».

Приобщаться к прекрасному можно еженедельно до 16 июля, когда, к всероссийскому огорчению, первому сезону сериала придёт конец.