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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:
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Насмотрели: «Чики» стали самым успешным сериалом more.tv

Видеосервис more.tv твёрдо встал на ноги благодаря своему новому оригинальному проекту — драмеди «Чики» с Ириной Горбачёвой и Антоном Лапенко. Сериал о четырёх подругах с придороги, решивших завязать с древнейшей профессией и открыть собственное дело, вышел 4 июня и вызвал нешуточное возбуждение. Настолько, что выдал самый успешный старт за всю историю потокового сервиса.

Владелец more.tv «Национальная Медиа Группа» конкретных цифр онлайн-просмотров не приводит, поэтому поверим на слово — сериал сценариста и режиссёра Эдуарда Оганесяна («Ана-бана», «Дабл трабл») ублажил профессиональных критиков, зрителей довёл до экстаза и уже заслужил скромное звание лучшего российского сериала года. Проект хвалят за «свежесть и остроту поднятых тем», «яркие и смелые диалоги» и, конечно, глубокую актёрскую игру Горбачёвой, Ирины Носовой, Алёны Михайловой и Варвары Шмыковой.

Благодаря «Чикам» приложение more.tv поднялось на первую строчку в AppStore среди всех видеосервисов и заняло вторую позицию в категории «Развлечения». А заглавная музыкальная тема в исполнении Ивана Дорна захватила топ AppleMusic проникновенным «Дай, Боже, дай!».

Приобщаться к прекрасному можно еженедельно до 16 июля, когда, к всероссийскому огорчению, первому сезону сериала придёт конец.

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17 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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19 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 ПтЕВА (аудио)
20 СбТелеовощи (аудио)
21 ВсТелеовощи (видео)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
12Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
18Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
10ЕВА – 376: Fate/Podcast
 
20Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
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