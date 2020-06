Создателей сериала «Убивая Еву» уличили в расизме

Казалось бы, стильный триллер «Убивая Еву» от Фиби Уоллер-Бридж должен быть по умолчанию защищён от каких-либо нападок на почве инклюзивности. Мало того, что шоураннер проекта — известная феминистка, нанятая прописывать серьёзные роли для девушек Бонда, а сюжет крутится вокруг двух сильных женщин и их странно-страстных взаимоотношений, так ещё и одна из них — азиатка (Сандра О), а вторая играет открытую лесбиянку (Джоди Комер).

Но не тут-то было. Поводом для скандала послужил скриншот Zoom-конференции сценаристов сериала, опубликованный одной из них — Кейли Льюэллин. И снова, к чему можно придраться, когда семь из девяти человек — женщины? Но дамы нынче не в почёте… в отличие от сами знаете кого — #BlackLivesMatter и всё такое.

Негодующие интернет-пользователи перерыли список работавших над сценарием на протяжении всех сезонов «Убивая Еву» и выяснили, что афроангличан там никогда не было, равно как и представителей других расовых меньшинств. Своё веское «фи» уже высказали режиссёр оскароносной короткометражки этого года Мэттью Черри и английская сценаристка Рэйчел Ди-Лахей:

