Королева Медуза из «Сверхлюдей» стала «Коронером» на The CW

Из правительницы лунного королевства в земные судмедэксперты. Телеканал The CW приютил у себя канадский сериал от CBC «Коронер», главную роль в котором играет Серинда Свон, не так давно отметившаяся в марвеловских «Сверхлюдях», где сыграла королеву Медузу с незабываемой CGI-шевелюрой.

В полицейском процедурале, к этому времени успевшем разжиться уже двумя сезонами, Свон играет овдовевшую мать-одиночку Дженни Купер, которой по долгу службы предстоит поучаствовать в расследовании череды таинственных смертей в Торонто.

На The CW экранизация популярной книжной серии Мэттью Холла начнёт выходить с 5 августа.