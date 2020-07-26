«До азиатов никому нет дела» — актёр из «Сорвиголовы» обвинил продюсера сериала в расизме

Как оказалось, сюжетная линия о деятельности «Руки» в «Сорвиголове» от Netflix могла оказаться куда обширнее и подробнее. Но воплотиться в жизнь ей помешал бывший глава уже не существующей Marvel TV Джеф Лоэб. По крайней мере, если верить заявлениям Питера Шинкоды, сыгравшего в марвеловской криминальной драме Нобу, лидера преступного клана «Рука».

Воодушевлённый примерами недавних разоблачений на почве расизма Шинкода на полях Comic Con at Home поведал свою правду о съёмках «Сорвиголовы».

Джеф Лоэб приказал сценаристам [«Сорвиголовы»] не писать про Нобу и мадам Гао. Многие сценаристы и шоураннеры не раз упоминали о том, что всем наплевать на китайцев и азиатов в целом. Мол, у Marvel есть трилогия «Блэйд», где Уэсли Снайпс в каждом фильме убивает по 200 азиатов, и всем плевать, поэтому не пишите про Нобу и Гао. И [сценаристов] вынудили убрать эту сюжетную линию. Позже они рассказали мне про неё и извинились, что не смогут воплотить задуманное в жизнь, их руки были связаны. Питер Шинкода, очередной разоблачитель

Актёр утверждает, что это была очень интересная сюжетная линия о том, как Нобу добирался до Нью-Йорка. Из-за бюрократических проволочек ему пришлось прибегать к разнообразным хитростям, дабы прочно обосноваться в мегаполисе и со временем перевезти в США своё супероружие под названием «Чёрное небо».

По настоянию Лоэба вся эта побочная линия пошла под нож, и Шинкоде пришлось работать с тем, что осталось. Актёр, естественно, очень сожалеет, что не получил шанса исследовать своего персонажа более подробно.