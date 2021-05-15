«Секретное вторжение» от Marvel обзавелось режиссёрами

Не так давно в сети появилось сразу несколько кастинговых новостей об очередной многосерийной супергероике Marvel Studios — сериале «Секретное вторжение». Переговоры об участии в проекте ведут Оливия Колман, Эмилия Кларк и Киллиан Скотт. А нынче творческая команда приросла сразу двумя постановщиками — режиссировать несколько эпизодов назначены Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»).

Официального синопсиса у сериала по-прежнему нет, а комикс-первоисточник рассказывает о тайном внедрении инопланетной расы перевёртышей-скруллов в земные супергеройские организации. В сериале появятся хорошо знакомые зрителям Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Талос (Бен Мендельсон), а также пока безымянный злодей в исполнении Кингсли Бен-Адира.

Сценаристом и исполнительным продюсером фантастического экшена значится Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). О премьерной дате проекта пока ничего не сообщают.