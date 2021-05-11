Микки Рурк обвинил актёров Marvel в бездарности

Некогда снявшийся в одном из первых фильмов MCU Микки Рурк давно затаил обиду на Marvel Studios за то, что, по его словам, роль Ивана Ванко сильно порезали в сиквеле «Железного человека». В итоге сильно пострадал не только его персонаж-злодей, но и отношение Рурка к конвейеру голливудских кинокомиксов. Даже спустя годы актёр не упускает возможности швырнуть камешек в марвеловский огород.

Вчера в своём инстаграме Рурк рассказал, что за время карантина совершенно неожиданно открыл для себя волшебный мир бессмертного процедурала «Закон и порядок: Специальный корпус». В обширном посте актёр восхищается сериалом и талантами исполнителей главных ролей Маришки Харгитей и Кристофера Мелони, называя их и остальных участников каста настоящими профессионалами, которые демонстрируют вершину актёрского мастерства.

Завершил свой пост Рурк вот-это-поворотом в лучших традициях остросюжетных произведений, подытожив свои благодарности сериалу и его команде фразой:

Выражаю своё уважение вам всем. Ваша работа — настоящее актёрское мастерство, не то что всё это дерьмо из Marvel.

Где-то, кляня гениальность актёров «Закона и порядка», всей армией рыдают ни на что не годные участники Саги бесконечности.