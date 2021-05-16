Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 мая

Звезда «Мортал Комбат» обвинил сериал по «Властелину колец» в отсутствии персонажей-азиатов. Инклюзивный взгляд на народы Средиземья.
Сериал по «Властелину колец» заполучил режиссёра «Ведьмака». И не просто режиссёра, а режиссёра-женщину.
Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми». Готова спасать утопающих.
Трейлер «Анны Болейн» обещает рассказать всю правду о чернокожей супруге Генриха VIII. Ролик обещает скорую премьеру.
Есть продление! «Новобранец» с Натаном Филлионом попробует реабилитироваться в четвёртом сезоне. Верим, надеемся, ждём.
BTS, Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер — оглашён список приглашённых гостей спецэпизода «Друзей». Соберётся крайне любопытная компания.
Кевин Смит представляет Хи-Мена, Скелетора и остальных героев эпика «Властелины вселенной: Откровения». Анимационный сериал выйдет на Netflix в июле.
Омар Си возвращается творить магию в авантюрной драме «Люпен». Вышел трейлер второй половины первого сезона. Netflix объявил точную дату выхода продолжения.
Безумно популярные «Бриджертоны» обзавелись спин-оффом про чернокожую королеву Шарлотту. Настало время удивительных историй.
Титус Уэлливер берётся за своё последнее дело в тизере седьмого сезона детектива «Босх». Финальные серии выходят этим летом.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: