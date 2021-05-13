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«Друзья» возвращаются в первом тизере спецэпизода-воссоединения

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый тизер специального неигрового эпизода «Друзей», сообщающий главное — точную дату выхода. Исполнители главных ролей в культовом ситкоме возвращаются на малые экраны 27 мая.

В тизере актёры засветились в полном составе, правда, пока только со спины. В кадре вы увидите закадычных друзей Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана, Кортни Кокс, Лизу Кудроу и Мэттью Перри. Создатели сериала Бен Уинстон, Марта Кауффман и Дэвид Крейн тоже принимали участие в съёмках спецэпизода.

Теги
ВидеоДрузья
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