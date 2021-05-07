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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Воссоединение «Друзей» сулит бездну эмоций и сюрпризов

Долгожданное воссоединение «Друзей» должно состояться в этом году, но по сути он уже состоялось — в первой половине апреля участники и создатели культового ситкома собрались в Лос-Анджелесе и отсняли для стримингового сервиса HBO Max давно обещанный спецэпизод. Вышло очень душевно, если верить участнице главного актёрского состава Кортни Кокс.

Актриса побывала в виртуальных гостях у The Ellen DeGeneres Show и, не вдаваясь в подробности, поделилась своими впечатлениями от съёмок спецэпизода.

Это было невероятно. Столько эмоций! Эпизод неигровой, но мы снова оказались все вместе в съёмочном павильоне 24 спустя 17 лет.

Спецэпизод замечательный. Снимать его было очень здорово, у нас было полным-полно особых сюрпризов, и всё вышло просто фантастически.

Съёмки серии-воссоединения начались и завершились оперативно — управились буквально за вечер. На знаковых посиделках помимо Кокс присутствовали Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри, а также создатели сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Осталось дождаться даты премьеры.

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