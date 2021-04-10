«Друзья» воссоединяются — первый взгляд на Мэттью Перри перед съёмками спецэпизода

Один из знаменитой телевизионной шестёрки подтвердил информацию инсайдеров — съёмки спецэпизода культовых «Друзей» стартовали. Отправившийся на долгожданную встречу Мэттью Перри прозрачно намекнул на это в своём инстаграме, опубликовав фото из гримёрки. Спустя какое-то время он, правда, удалил пост, но в наш век безумных скоростей подписчики успели заскринить сообщение и разнести его по сети.

Эпохальное воссоединение главного актёрского состава, куда наряду с Перри входят Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, проходит в Лос-Анджелесе. Спецэпизод, не предусматривающий сценария, представляет собой ностальгические посиделки в дружеском кругу под присмотром режиссёра Бена Уинстона.

Актёрский состав ещё и продюсирует экранную встречу совместно с создателями ситкома Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном. Премьера спецэпизода состоится на HBO Max, но пока неизвестно, когда именно.