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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Ченнинг Татум и Стивен Содерберг устроят стриптиз-шоу «Супер Майк» на HBO Max

HBO Max решил сообразить ещё одно легендарное воссоединение без сценария. А зачем вам сценарий, когда на сцене толпа полуголых мужиков? Стриминговый сервис дал добро на разработку шоу талантов под рабочим названием The Real Magic Mike. Продюсируют горячую затею ответственные за успешную кинодилогию Ченнинг Татум и Стивен Содерберг.

Судя по описанию, зрители смогут понаблюдать за преображением реальных мужчин из неуверенных в себе неудачников в королей стриптиз-сцены. Пройдя по пути трансформации души и, конечно же, тела с обязательной чередой серьёзных испытаний участники шоу поборются за право поучаствовать в грандиозном стриптиз-представлении Magic Mike Live в Лас-Вегасе. Кастинг пройдёт по всей стране.

Видеосервис знает, как расширяnm свою зрительскую аудиторию за счёт жаждущих зрелищ подписчиц. А как же актуальные проблемы мужской объективации?

Теги
Супер Майк
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