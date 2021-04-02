Культовые «Друзья» возвращаются на следующей неделе

Наконец-то этот день настал. После длительных откладываний, связанных с эпидемией коронавируса, съёмочной команде и актёрскому составу знаменитых «Друзей» удалось-таки решить все организационные вопросы, связанные с производством давно обещанного специального эпизода.

Инсайдеры сообщают, что долгожданное воссоединение жителей Нью-Йорка в полном составе состоится уже на следующей неделе. Съёмки эпизода с участием Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана, Кортни Кокс, Лизы Кудроу и Мэттью Перри будут проходить в Лос-Анджелесе.

Неигровой спецэпизод срежиссирует Бен Уинстон. Главный актёрский состав входит в команду исполнительных продюсеров вместе с создателями сериала Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман. О дате выхода пока ничего не сообщают, но предполагается, что эпизод выйдет на HBO Max в этом году.