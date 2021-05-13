Кевин Смит представляет Хи-Мена, Скелетора и остальных героев эпика «Властелины вселенной: Откровения»

В сети появились первые официальные кадры из анимационного эпического экшен-фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» от шоураннера Кевина Смита, потокового сервиса Netflix и компании Mattel. Премьера первой пятисерийной части ребута (и одновременно сиквела) культового мультсериала 80-х состоится 23 июля.

Судя по первым кадрам, нас ждёт нечто полузабытое — традиционная анимация, мужественные герои и в целом женственные героини. Такое сегодня не часто увидишь.

Смит пообещал новый, более глубокий взгляд на историю приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояние с архизлодеем Скелетором и другие происшествия в разорённой ныне Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.

В состав актёров озвучивания вошли Марк Хэмилл (Скелетор), Лина Хиди (Ивил-Лин), Крис Вуд (Хи-Мен), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).