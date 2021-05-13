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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Открыть «Звёздные врата»! Анонсирована стратегия Stargate: Timekeepers

Давным-давно, примерно лет тридцать назад, Роланд Эммерих был менее амбициозным режиссёром. Он ещё только вынашивал коварные планы по уничтожению крупных городов летающими тарелками, вытаптыванием Годзиллой нью-йоркских улочек (и прохожих), а также прочих глобальных катастроф, призванных поставить крест на некоторой части человечества. Вместо этого герр Эммерих направлял свой гипотетический гнев на представителей других разумных видов, в частности, на пришельца, объявившего себя богом Ра, к коему и послал отряд бравых молодцев во главе с молодым Куртом Расселом. Назвали всё это начинание «Звёздные врата», сняли, выпустили в прокат, заработали, а потом уже телесериалов наснимали и анекдотов насочиняли.

Меж тем сам франчайз одним полным метром не ограничился. По придуманной вселенной выпускали комиксы, писали книги, снимали телесериалы. Даже видеоигры были. Собственно, ряды последних пополнит свежеанонсированная стратегия Stargate: Timekeepers. В основу игры ляжет полностью оригинальная история, чьё действие развернётся после окончания седьмого сезона сериала «Звёздные врата SG-1» и будет сосредоточено на битве за Антарктику. За разработку отвечает польская студия CreativeForge Games, известная по RPG-вестерну Hard West и пошаговой тактике Phantom Doctrine, а издательством займется компания Slitherine.

Даты выхода в Stargate: Timekeepes пока что нет, а из платформ на данный момент заявлена только PC.

Теги
Звёздные врата: ЗВ-1Stargate: Timekeepers (PC)
Комментарии (3)

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