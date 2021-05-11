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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Злодейский» промо-арт четвёртого сезона фэнтези Castlevania

Заключительные десять эпизодов готического фэнтези Castlevania выходят буквально на днях, и потоковый сервис Netflix в честь скорой премьеры опубликовал свежий промо-арт анимации для взрослых, посвящённый тем персонажам истории, которые в войне за судьбы мира людей не пожалеют. В общем, перед нами основные антагонисты истории.

На промо главная злодейка-вампирица Кармилла (Джейми Мюррей), а также Ленора (Джессика Браун-Финдли), Морана (Ясмин Эл Массри), Гектор (Тео Джеймс), Айзек (Адетокумбо Маккормак) и закованная в доспехи Стрыга (Ивана Миличевич).

Промо-арт сериала «Castlevania»
Теги
ГалереяCastlevaniaПромо-арт
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