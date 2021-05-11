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Создатели «Наследия Юпитера» показывают, как снимали битву на холме из первого эпизода (видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик о создании экшен-сцены из премьерного эпизода супергеройской семейной дамы «Наследие Юпитера». Речь о кульминационной битве на холме, к съёмкам которой готовились три месяца.

Первый сезон экранизации одноимённого комикса Марка Миллара вышел несколько дней назад, и видеосервис пока не сообщал о планах на будущее сериала, но создатели уже знают, куда буду двигаться дальше, если сериал получит-таки продление.

А это, к слову, ещё большой вопрос. Критики от сериала совсем не в восторге — сейчас у первого сезона на «Томатах» всего 36% одобрения на основе 36 рецензий. Зрители намного добрее — 75% положительных оценок на основе 620 отзывов.

Теги
ВидеоНаследие Юпитера
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