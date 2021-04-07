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Эпичная супергероическая сага Марка Миллера оживает в трейлере «Наследия Юпитера»

Netflix окунается в собственную супергероическую вселенную. Стриминговый сервис опубликовал трейлер «Наследия Юпитера» — экранизации одноимённого комикса именитого автора Марка Миллара («Пипец», Kingsman, «Старик Логан»). Видеоролик обещает масштабное действо, где поровну экшена и драмы.

Первый сезон выходит 7 мая.

Фантастический экшен поведает о нескольких поколениях американских супергероев. В начале 30-х Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон тоже обретают суперсилы, а вместе с ними циничное отношение к супергероям и надежду выйти из тени легендарных родителей.

Дублированный вариант:

Теги
ВидеоНаследие ЮпитераNetflixТрейлер
Комментарии (8)

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