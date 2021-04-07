Стали известны причины ухода Реге Пейджа из «Бриджертонов»

На прошлой неделе как гром среди ясного неба грянула новость о том, что любимец женщин Реге Пейдж, ставший лицом и телом «Бриджертонов», уже точно не вернётся во втором сезоне сериала. Собственно, его арка изначально была рассчитана на один сезон, и подписывать на большее его не планировали — тогда никто не предполагал, что любовная драма от Шонды Раймс станет самым популярным оригинальным сериалом Netflix. А когда осознали свою ошибку, было уже поздно.

По информации The Hollywood Reporter, актёру предложили вернуться в качестве гостя за $ 50 тысяч за эпизод, но получили отказ. Всё те же источники сообщают, что Пейдж решил сосредоточиться на карьере в большом кино, которая после хита от Netflix уверенно попёрла. Он уже успел сняться в экшен-триллере братьев Руссо «Серый человек» в компании Аны де Армас, Криса Эванса и Райана Гослинга, а совсем скоро исполнит главную роль в экранизации «Подземелья драконов».

Что до «Бриджертонов», продолжение сосредоточится на личной жизни Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли), брата главной героини. Сама Дафни (Фиби Дайневор), в отличие от герцога Гастингса, также вернётся во втором сезоне.