Седые супергерои Джош Дюамель и Лесли Бибб на первом постере «Наследия Юпитера» по комиксу Марка Миллара

Стриминговый сервис Netflix презентовал первый ансамблевый постер супергеройского сериала «Наследие Юпитер» по одноимённому комиксу Марка Миллара. Плакат не зря напоминает семейный портрет — на постере изображена супергеройская семья Сэмпсонов, главных героев сериала.

Масштабный фантастический экшен поведает о нескольких поколениях американских супергероев. В начале 30-х Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон тоже обретают суперсилы, а вместе с ними циничное отношение к супергероям и надежду выйти из тени легендарных родителей.