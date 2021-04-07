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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звёзды «Друзей» не вернутся к своим ролям в спецэпизоде

Столь горячо ожидаемое всеми фанатами возвращение «Друзей», пусть и на один спецэпизод, на поверку может оказаться большим разочарованием. Как выяснилось, звёзды сериала не вернутся к своим культовым ролям Моники, Рэйчел, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса. Вместо того все актёры сыграют самих себя.

Информация поступила из более чем надёжного источника — раскололся Дэвид Швиммер:

Я буду собой, Дэвидом. Нет никакого сценария. Мы не будет играть своих персонажей, а будем реальными людьми. Хотя будет один сегмент, где мы все кое-что читаем, но я не могу рассказать вам больше.

Таким образом, это будет больше похоже на посиделки с воспоминаниями, нежели собственно на возвращение. И хотя зрителям наверняка будет приятно посмотреть на Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Мэтта Леблана и того же Швиммера, куда интереснее было бы узнать, как там поживают любимые герои «Друзей» спустя 17 лет. Видно, не судьба.

Комментарии (2)

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