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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Безнадёжно устаревшие «Друзья» — самый популярный сериал HBO Max

Явно не соответствующий современным стандартам инклюзивности и разнообразия культовый ситком «Друзья», за который в последнее время уже успели принести свои извинения шоураннер Марта Кауфман и актёр Дэвид Швиммер, поставил новый рекорд. Сериал — какая неожиданность! — стал самым популярным проектом на HBO Max.

Потоковый сервис запустился в мае, и с тех пор все его подписчики могли насладиться просмотром всех десяти сезонов любимой комедии, чем многие и занимались, выведя ситком на первую строчку среди всех остальных проектов видеосервиса. HBO Max, правда, пока не спешит делиться конкретными цифрами, поэтому остаётся верить на слово.

К слову, второй по количеству просмотров оказалась романтическая комедия с Анной Кендрик «Личная жизнь», которая невзирая на смешанные отзывы получила продление на второй сезон. Замыкает тройку ещё один культовый ситком «Теория большого взрыва».

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