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Автор гей-романтики «Зови меня своим именем» снял для HBO драму о нетрадиционной любви

Джек Дилан Грейзер («Шазам!») научит свою подругу брить голову и растить усы. Кабельный канал HBO опубликовал тизер подростковой драмы «Мы те, кто мы есть» о традиционно путающихся в дебрях своей сексуальности американских подростках. Премьера состоится 14 сентября.

Сериал расскажет о подростках, вместе с родителями живущих на одной из американских военных баз в Италии. В центре внимания взросление, проблемы отцов и детей и нездоровые взаимоотношения в среде предоставленного самому себе подрастающего поколения.

За режиссуру восьмисерийного мини-сериала отвечает Лука Гуаданьино, успешно скрестивший Тимоти Шаламе с Арми Хаммером в полнометражной гей-мелодраме «Зови меня своим именем».

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