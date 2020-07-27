Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта

Потоковый сервис Netflix сообщил, что в разработке находится спин-офф сериала «Ведьмак» под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin). Видимо, кто-то рассудил, что зрители жаждут следить не только за приключениями Геральта и компании, но и ждут не дождутся узнать побольше о вселенной Континента.

Шестисерийный игровой сериал по книжной вселенной Анджея Сапковского будет предысторией «Ведьмака». Его события развернутся за 1200 лет до временной линии оригинала. Фэнтези расскажет о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились первые ведьмаки.

Заниматься приквелом будут шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и один из его сценаристов Деклан Де Барра (он же отвечает за грядущий анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка»).